Martin Wehrle über gute Vorsätze: So hilft die Zwei-Minuten-Regel

Sie berichten in Ihrem neuen Buch von Pronoia. Wie verändert sich das Leben mit dieser Haltung und wie unterscheidet sie sich von toxischer Positivität?

Wehrle: Wir können oft nicht beeinflussen, was in der Welt geschieht. Wenn ich in einen Stau gerate, dann ist das eben so. Nun kann ich mich für eine Haltung entscheiden. Neige ich zu Paranoia, denke ich: Ausgerechnet auf mich lauert wieder ein Stau! Neige ich zur Pronoia, sehe ich es positiv: Wie schön, dass ich jetzt eine Gelegenheit zum Verschnaufen bekomme! Das ist Lebenskunst: dass man sich aus Zitronen süsse Limonade presst. Toxische Positivität dagegen wäre es, etwas offensichtlich Negatives sofort schönzureden, etwa dass man überraschend verlassen wird. Es ist richtig und wichtig, dass wir in unserem Leben durch Täler gehen – nur dieser Weg führt auf neue Berge.