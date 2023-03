Martina Navratilova hat den Krebs besiegt

Die Tennislegende Martina Navratilova (66) hat offenbar den Krebs besiegt. Das erzählt die ehemalige Sportlerin am 21. März im TV, wie britische Medien, darunter die «Times», übereinstimmend berichten. «Soweit sie wissen, bin ich krebsfrei», erklärt Navratilova laut der «Sun» im Gespräch mit Piers Morgan (57) demnach in einer Sendung, die am Dienstag gezeigt werden soll. Sie müsse aber noch zwei Wochen lang eine präventive Strahlenbehandlung über sich ergehen lassen.