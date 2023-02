Marvel-Boss Kevin Feige mit Updates zu «Spider-Man 4» und mehr

Am heutigen 15. Februar ist mit «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» das nächste Werk der Marvel Studios in den deutschen Kinos erschienen. Anlässlich des offiziellen Starts der sogenannten fünften Phase des Marvel Cinematic Universe mit «Ant-Man 3» hat Marvel-Chef Kevin Feige (49) dem US-Magazin «Entertainment Weekly» ein ausführliches Interview gegeben. In dem Gespräch verrät der Architekt der Marvel-Geschichten viele spannende Details zur Zukunft der Filmreihe. Die von Feige geteilten Neuigkeiten im Überblick.