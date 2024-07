Marvel-Debüt: Harrison Ford will ein «Stück von der Action abhaben»

Im ersten Trailer zu «Captain America: Brave New World» war der rote Hulk nur kurz von hinten zu sehen. Ob er wirklich ein Alter Ego von Ross alias Harris ist, wurde nicht klar. Doch ein neuer, auf der Comic–Con gezeigter Clip zeigte, wie sich der Präsident in Red Hulk verwandelt. Harrison Ford machte nicht nur in dem Clip den Hulk, sondern warf sich auch auf der Bühne in Pose, wie Videos von dem Event zeigen.