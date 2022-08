Marvel-Grössen Kevin Feige und James Gunn reagieren auf «Batgirl»-Aus

Kevin Feige schickt aufmunternde Worte

So veröffentlichte er den Screenshot einer E-Mail, die Feige an ihn und Fallah gerichtet hatte. «Meine Freunde, ich musste mich melden und euch wissen lassen, dass wir alle an euch beide denken.» Er sei sehr stolz auf sie «und all die tolle Arbeit, die ihr leistet, und natürlich ganz besonders auf Ms. Marvel!». Er könne kaum erwarten, zu sehen, was bei den beiden als nächstes ansteht. «Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.» Die Regisseure standen für die Serie «Ms. Marvel» hinter der Kamera. «Batgirl» war Teil des DC Extended Universe. «Danke, Bruder Kevin», kommentiert Adil El Arbi die Nachricht.