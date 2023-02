Marvel-Regisseur Jon Favreau mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Der «The Mandalorian»-Schöpfer Jon Favreau (56) ist mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood geehrt worden. Favreaus in den Boden des Hollywood Boulevards eingelassene Plakette wurde am gestrigen Montag (13. Februar) in Anwesenheit von Marvel-Star Robert Downey Jr. (57) enthüllt. Der Hauptdarsteller des von Favreau inszenierten Blockbusters «Iron Man» (2008) drückte sogleich seinen Kaugummi auf die Bodenplatte, wie in einem Videomitschnitt des Events auf YouTube zu sehen ist. «Nur um es offiziell zu machen», erklärte ein scherzender Downey Jr. neben dem sichtlich belustigten Favreau seine Aktion.