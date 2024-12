Marvel-Rückkehr: Auch Hayley Atwell bei «Avengers: Doomsday» dabei

Benedict Cumberbatch, Chris Evans und mehr: Prominente Marvel–Rückkehrer

In den vergangenen Tagen überschlugen sich geradezu die Casting–Meldungen zum fünften «Avengers»–Teil. In «Doomsday» der «Avengers: Endgame»–Regisseure Joe (53) und Anthony Russo (54) sollen demnach der bisherige Captain–America–Darsteller Chris Evans (43) in einer noch unbekannten Rolle, Benedict Cumberbatch (48) als Doctor Strange und nun eben Atwell mit von der Partie sein. Die Britin hatte zuletzt einen denkwürdigen Kurzauftritt im Mega–Erfolg «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», der an den weltweiten Kinokassen knapp eine Milliarde US–Dollar einspielen konnte.