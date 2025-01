Marvel-Star Karen Gillan ist erstmals Mutter geworden

Zudem teilte sie einen Clip vom Set des Films «Let's Have Kids», in der sie eine der Hauptrollen spielt, und erklärte, sie hätte direkt zum Start der Dreharbeiten herausgefunden, dass sie im echten Leben schwanger ist. «Nimm das, Daniel Day Lewis», scherzte Gillan in der Bildunterschrift über den dreifach Oscar–prämierten Schauspieler (67), der für seine intensive Hingabe an Rollen bekannt ist.