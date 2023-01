Marvel-Star Mark Ruffalo bittet Fans um Gebete für Jeremy Renner

Renners Zustand kritisch, aber stabil

Renner wurde am Montag operiert, nachdem er sich am Neujahrstag auf seinem Grundstück in Reno, Nevada, bei einem Schneepflug-Unfall Verletzungen zugezogen hatte und per Flugzeug in ein Krankenhaus gebracht worden war. In einer Erklärung, die dem «People»-Magazin vorlag, sagte Renners Sprecher: «Wir können bestätigen, dass Jeremy ein stumpfes Brusttrauma und orthopädische Verletzungen erlitten hat und heute, am 2. Januar 2023, operiert wurde. Er ist von der Operation zurückgekehrt und bleibt auf der Intensivstation in kritischem, aber stabilem Zustand.»