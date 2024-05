«Mary Poppins»-Songwriter Richard M. Sherman ist gestorben

Sherman war mehrfacher Oscar–Preisträger und arbeitete mit seinem Bruder Robert B. (1925–2012) an den Songs für «Mary Poppins», «Tschitti Tschitti Bäng Bäng» und dem zeitlosen Disneylied «It's a Small World (After All)». Sie prägten eine ganze Generation von legendären Hollywoodproduktionen. Die Sherman–Brüder arbeiteten in einem Beruf, den es heute nicht mehr gibt: als interne Songwriter für ein Studio. In ihrem Fall war es das Studio Disney, und die Brüder wurden für diesen festen Job eingestellt, nachdem ihr Song «Tall Paul» aus dem Jahr 1958 ein Hit wurde.