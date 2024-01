«Mary Poppins»-Star Glynis Johns ist mit 100 Jahren gestorben

Glynis Johns gewann einen Tony für ihre Rolle als Desiree Armfeldt in der ursprünglichen Broadway–Produktion von Stephen Sondheims «A Little Night Music», in der sie das von Sondheim für sie geschriebene Lied «Send in the Clowns» vorstellte. Darüber hinaus wurde sie für ihre Nebenrolle in «The Sundowners» aus den 1960er Jahren für den Oscar nominiert. Ihren letzten Filmauftritt hatte Johns in Molly Shannons Film «Superstar» (1999), in dem sie die Rolle der Oma spielte.