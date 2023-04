Mary Quant ist tot: Trauer um Minirock-Erfinderin

Trauer um die Erfinderin des Minirocks: Die britische Modedesignerin Mary Quant (1930-2023) ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Das teilte ihre Familie in einem Statement mit. Die Britin löste in den 1960er-Jahren mit ihren Entwürfen eine regelrechte Mode-Revolution aus. Wie kaum ein anderes Kleidungsstück hat der Minirock eine ganze Generation so stark geprägt. Der kurze Rock steht symbolisch für die Swinging Sixities, Freiheit und Selbstbestimmung.