Mary und Frederik in Berlin: Dänische Königin begeistert in Babyblau

Nordische Royals in Berlin: Das steht auf dem Programm

Während des Empfangs auf Schloss Bellevue schrieben sich König Frederik und Königin Mary in das Gästebuch des Amtssitzes des deutschen Bundespräsidenten ein, und nahmen gemeinsam mit Dänemarks Aussenminister Lars Løkke Rasmussen an einem Gespräch mit dem Bundespräsidentenpaar teil. Am Montagabend steht laut dem offiziellen Programm ein offizielles Dinner in Schloss Bellevue an, an dem dann auch Kronprinz Haakon von Norwegen (51) mit Kronprinzessin Mette–Marit (51) sowie Kronprinzessin Victoria von Schweden (47) und Ehemann Prinz Daniel (51) teilnehmen werden. Der Besuch aus Skandinavien steht im Zeichen des 25. Jubiläums der Eröffnung der Nordischen Botschaften in Berlin.