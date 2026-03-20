Mary und Frederik schwärmen von Staatsbesuch in Australien

In einem Instagram–Post hiess es zum weiteren Programm vom letzten Tag des Staatsbesuchs: «Bei einer Bootsfahrt bei den Alum Cliffs erhielten das Königspaar und Wissenschaftler Einblicke in die Arbeit zur Wiederherstellung von Seegraswiesen und zum Schutz der marinen Ökosysteme. Unterwegs kam das Königspaar an der ehemaligen Schule der Königin vorbei.» Es folgten Besuche in einer Schiffswerft und eines Kunstmuseums. «Der Tag endete mit einem Staatsempfang im Government House, an dem speziell eingeladene Gäste teilnahmen. Hier hielt die Königin eine Rede, die zugleich den Abschluss des Staatsbesuchs in Australien markierte.»