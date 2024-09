Mary und Frederik von Dänemark kommen nach Deutschland.

Am 22. Oktober werden der König und die Königin Schleswig–Holstein und die dänische Minderheit vor Ort besuchen. «Der Besuch unterstreicht die enge Verbundenheit mit der dänisch–sprachigen Bevölkerung und unterstützt die konkrete Zusammenarbeit über die Grenze hinweg, insbesondere im Zusammenhang mit dem grünen Wandel», lässt der Palast verlauten. Geplant sind demnach «Besuche in Kiel und Flensburg, die Eröffnung einer Energiekonferenz und ein Besuch in Dannevirke». Der Besuch des Königspaares in Schleswig–Holstein wird mit einer Veranstaltung mit der dänischen Minderheit im Flensburger Haus abgeschlossen.