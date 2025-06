Maschen-Comeback: Warum Häkeln gerade unser Leben entschleunigt

Häkeln fördert Community

In einer Leistungsgesellschaft, die schneller, höher, weiter fordert, setzt Häkeln auf Zusammenarbeit statt Konkurrenz. Häkelgruppen treffen sich regelmässig. Die Atmosphäre ist entspannt und kreativ. Wo früher die Grossmutter häkelte, wird heute in Cafés, Studios und online gehäkelt. Es entstehen nicht nur Mützen und Taschen, sondern Freundschaften. Gemeinsame Kinoabende mit Häkeln sind inzwischen in vielen Städten keine Seltenheit.