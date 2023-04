«M.A.S.H»-Star Judy Farrell stirbt mit 84 Jahren

Farrell war vor allem aufgrund ihrer Rolle der Krankenschwester Able in der Kultserie «M.A.S.H» bekannt. Die tragikomische Serie wurde von 1972 bis 1983 produziert und thematisiert die Eigenheiten der Soldaten eines mobilen Feldlazaretts der US-Army im Koreakrieg. Auch in weiteren US-Fernsehklassikerin war Farrell gerngesehene Darstellerin. So hatte sie unter anderem Auftritte in der Sitcom «Die Partridge Familie» oder in der Krimiserie «Quincy». 2006 spielte sie zuletzt in dem Kinofilm «Long-Term Relationship».