«M.A.S.H.»-Star Sally Kellerman ist tot

Sally Kellerman ist laut «The Hollywood Reporter» am Donnerstag (24. Februar) im Alter von 84 Jahren in Los Angeles gestorben. Sie soll demenzkrank gewesen sein. Bekannt wurde die Oscar-nominierte Schauspielerin und Sängerin mit ihrer Rolle als Armeekrankenschwester Major Margaret «Hot Lips» O'Houlihan in Robert Altmans (1925-2006) Kultfilm «M.A.S.H.» (1970).