«Masked Singer»: Matthias Opdenhövel nach Corona-Erkrankung wieder fit

Beim Auftakt der neuen «The Masked Singer»-Staffel am vergangenen Samstag (19. März) hat Moderator Matthias Opdenhövel (51) noch schweren Herzens absagen müssen. Für das an Corona erkrankte «Masked Singer»-Urgestein sprang spontan Ex-Kandidat Thore Schölermann (37) alias der Monstronaut ein. Die frohe Kunde: Für die zweite Folge am 26. März ist der genesene Opdenhövel rechtzeitig fit geworden, wie der Sender ProSieben nun mitgeteilt hat.