«Maskerade»: Neuer Münster-«Tatort» zu Karnevalszeit wird gedreht

Ein bekanntes Gesicht fehlt aber im Cast: «Maskerade» wird voraussichtlich der erste Münster–«Tatort» ohne Mechthild Grossmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm sein. Die 76–jährige Schauspielerin hatte im August 2024 ihren Abschied aus dem erfolgreichen Sonntagskrimi angekündigt. «Die Erfindung des Rades» soll ihr letzter Fall werden und ist für Anfang Dezember geplant. Grossmann gehörte seit dem ersten Münsteraner «Tatort: Der dunkle Fleck» im Jahr 2002 zum festen Ensemble der Reihe.