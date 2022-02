Masseurin packt aus: «Prinz Andrew war ein totaler Widerling»

Die ehemalige Masseurin von Prinz Andrew (61) lässt kein gutes Haar am Sohn von Queen Elizabeth II. (95). Emma Gruenbaum (50) spricht in einem aktuellen Interview mit der Boulevard-Zeitung «The Sun» über Andrew als einen «ständigen Sex-Plagegeist». Er habe sie andauernd über ihr Liebesleben ausgefragt, während sie ihn in seinem Schlafzimmer massierte: «Er war einfach ein totaler Widerling.»