Massive Kritik für neue Jeans-Werbekampagne von Sydney Sweeney

In einem Clip sieht man die «Euphoria»–Darstellerin komplett in Denim gekleidet auf ein Billboard zugehen. Dort streicht sie das Wort «Genes» mit weisser Farbe durch und ersetzt es durch «Jeans». In einem weiteren Clip liegt Sweeney auf dem Rücken und zieht lasziv ihre Jeans zu, während ein Voiceover über vererbbare Merkmale wie Haarfarbe, Persönlichkeit und Augenfarbe spricht. Am Ende sagt Sweeney lächelnd in die Kamera: «My jeans are blue.» (dt. Meine Jeans sind blau).