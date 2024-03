Massive Kritik: Herzogin Meghan hält Vortrag über Frauen in Medien

Royaler Besuch auf dem Podium des Festivals «South by Southwest». Herzogin Meghan (42) wird über weibliche Führungskräfte in den Medien sprechen. «Breaking Barriers, Shaping Narratives: How Women Lead On and Off the Screen» lautet der Titel der Keynote. Auf Deutsch also etwa «Schranken einreissen, Narrative gestalten: Wie Frauen vor und hinter der Kamera führen». Es soll in dem Gespräch auch über die Gefahren von sozialen Medien für das Selbstbild vor allem junger Frauen gehen.