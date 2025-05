Match im Vatikan: Tennis-Star Jannik Sinner trifft Papst Leo XIV.

Vatican News teilte die Nachricht über den sportlichen Besuch auf X zusammen mit einem Video von dem Treffen. Darin übergibt Sinner dem Papst einen Tennisschläger, der daraufhin direkt über eine Teilnahme in Wimbledon witzelt und den Raum zum Lachen bringt. Sinner hatte auch einen Ball dabei und bot an: «Falls Sie spielen wollen...». Das lehnte der Papst mit Blick auf den prunkvollen Saal des Vatikans, in dem sie sich befanden, ab: «Wir würden etwas zerbrechen, besser nicht.»