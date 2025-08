Maternity Dressing 2.0: Wenn der Babybauch zum Fashion-Statement wird

Bei den Filmfestspielen in Cannes 2025 zeigte sich Rihanna beispielsweise kürzlich in einem türkisfarbenen Kleid mit mehreren Bauchausschnitten von Alaïa. Wenige Stunden später folgte ein weiteres Belly–Baring–Outfit in Schwarz, hochgeschlossen, aber mit grossem Cut–Out am Bauch und hohem Beinschlitz – ein Look, der nichts versteckt, sondern den Babybauch selbstbewusst in Szene setzt.