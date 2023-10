«Matrix» lässt grüssen: Shakira begeistert im Leder-Outfit

Shakira: «Ich kann Prioritäten setzen»

Dieses Selbstbewusstsein hatte die Sängerin jedoch nicht immer. «Ich habe früher gelitten, wenn mir ein Haar abstand oder mein Eyeliner verschmiert war», verriet sie in einem Interview bei ihrem Aufritt in Florida. Heutzutage seien ihr diese Dinge zwar nicht weniger wichtig, sie habe aber heute eine bessere Perspektive. «Ich kann Prioritäten setzen und entscheiden, was mir wirklich wichtig ist und was nicht». Es helfe sehr, ein Team um sich zu haben, «das einen versteht und auf das man sich verlassen kann», so die Sängerin weiter.