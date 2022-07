«Matrix»-Orakel Mary Alice ist tot

Alice machte sich in den USA aber bereits in den 70er- und 80er-Jahren einen Namen als gefeierte Theater- und Musical-Darstellerin auf dem Broadway. Im Jahr 1990 spielte sie zum Beispiel an der Seite von Robert De Niro (78) in «Zeit des Erwachens». Weitere Engagements hatte Alice unter anderem in den Filmen «Malcom X» mit Denzel Washington (67), «Perfect World» mit Clint Eastwood (92) und Kevin Costner (67) oder in «Das Rosenbett» mit Christian Slater (52).