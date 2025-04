Mats Hummels beendet seine Karriere

Mats Hummels (36) hängt seine Fussballschuhe an den Nagel. Das gab der Weltmeister von 2014 via Instagram in einem emotionalen Video–Statement bekannt. Der Profi der AS Rom wird somit nach dieser Saison nicht mehr als aktiver Spieler auf dem Platz stehen. «Nach 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fussball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere», sagte Hummels. Für ihn sei jetzt der Moment, um den kein Fussballer herumkommen könne.