Mats Hummels und Freundin Nicola begeistern im schwarzen Partnerlook

Ein Teamplayer durch durch und durch

Begründet wurde die Wahl auf der offiziellen Homepage. Hummels sei demnach nicht nur «Weltmeister, fünffacher deutscher Meister, Chef auf dem Platz und einer der feinsten Techniker unter den Innenverteidigern der Bundesligageschichte». Er habe sich für den Erfolg auch stets zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft gestellt und sei für seine Kollegen ein Vorbild gewesen – ob im Verein oder bei der deutschen Nationalmannschaft.