Matt Damon feiert Filmpremiere mit seinen wichtigsten Frauen

Die Rolle hat er dank seiner Frau

In der Tat habe demnach Barroso ihren Mann dazu überredet, überhaupt bei der Heist–Comedy mitzuspielen. «Sie ist eine der Personen, deren Geschmack ich komplett vertraue – so wie bei Casey und Ben [Affleck, Anm. d. Red.]», schwärmte Damon weiter. Dass er in dieser Hinsicht die Affleck–Brüder erwähnt, kommt nicht von ungefähr. Mit seinem Kumpel Ben Affleck (51) stieg er vor vielen Jahren dank «Good Will Hunting» in den Kreis der Oscarpreisträger auf. Und mit dessen jüngerem Bruder Casey, dank des Dramas «Manchester by the Sea» selbst Besitzer eines Academy Awards, stand er nun für «The Instigators» vor der Kamera.