Matt Damon, Jennifer Garner & Co: Das Schultreffen der Woche

«Danke für den sicheren Raum»

«Ich wollte, dass meine drei einen sicheren Raum haben, in dem sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, klein zu sein und wo Bildung und Charakter priorisiert werden», heisst es weiter. Den Meilenstein in Samuels Leben feiert die Familie in der Mietwohnung von Vater Ben Affleck in Los Angeles. Der Schauspieler lebt aktuell getrennt von seiner Frau Jennifer Lopez (54). Trotz der Scheidungsgerüchte besuchte auch die Sängerin die Familienfeier.