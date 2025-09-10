Matt Damon und Ben Affleck feiern Reunion in Thriller «The Rip»

Nach fünf Jahren wieder zu zweit vor der Kamera

Carnahan war vor allem von der Dynamik seiner beiden Hauptdarsteller angetan. Dem Netflix–Portal «Tudum» sagte er: «Da sind diese beiden Männer, die seit über 30 Jahren weltberühmt sind und eine wunderbare Freundschaft und Brüderlichkeit verbindet. Diese Männer sind einfach so begabt und liebenswert und talentiert und offen.»