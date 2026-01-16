Matt Damon und Ben Affleck: Neues Kapitel ihrer langen Freundschaft

Das letzte Mal, dass Damon in einen Kampf verwickelt wurde, sei Mitte der 1980er gewesen, erinnerte er sich im Jahr 2019 im Gespräch mit dem US–Talkmaster Conan O'Brien (62). Damon legte er sich damals mit einem deutlich grösseren Jungen an. «Das wird schlimm», dachte er sich, als er am Boden lag und der «Berg von einem Kerl» über ihm thronte. Genau in diesem Moment habe der noch kleinere Affleck den anderen Jungen wie aus dem Nichts und «buchstäblich unter Lebensgefahr» von ihm heruntergetackelt. «Ich erinnere mich, dass das ein grosser Moment war», erzählte Damon. «Er wird sich für mich in eine wirklich schlimme Lage bringen. Das ist ein guter Freund.»