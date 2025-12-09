Matt Damon und Luciana Barroso feiern ihren 20. Hochzeitstag

Ein Kennenlernen wie im Film – nur besser

An dem Abend hatte Damon eigentlich keine Lust, noch auszugehen. Aber sein Filmteam überredete ihn, am South Beach von Miami einen Drink in einem der bunten Nachtclubs zu nehmen. Damals stand Damon für die Filmkomödie «Unzertrennlich» vor der Kamera. Die sollte ursprünglich auf Hawaii produziert werden, ehe Miami als Drehort auserkoren wurde. Mehr Schicksal geht nicht. Für Damon wurde es an dem Abend schnell eng – zu viele Autogrammjäger, zu viele Paparazzi, die an ihm zerrten. Dann hatte der Hollywoodstar eine Erscheinung: «Am anderen Ende des überfüllten Raumes sah ich sie hinter der Bar stehen», erzählt er Talkshow–Moderatorin Ellen DeGeneres (67) 2011. Er habe ein Licht über Lucianas Kopf gesehen – worüber sich seine Ehefrau in einem Interview mit der australischen «Vogue» lustig macht: «Ja, es war ein Nachtclub – und natürlich gab es dort überall Lichter.» Der Funke zwischen beiden sprang sofort über. Seit jenem magischen Moment sind sie im wahrsten Sinne unzertrennlich. Zuvor galt es jedoch, Grundsätzliches zu klären.