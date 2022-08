Matt Dillon wird in Locarno für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Einen echten Mainstream-Hit landete Dillon im Jahr 1998 an der Seite von Cameron Diaz (49) in «Verrückt nach Mary». Für den Episodenfilm «L.A. Crash» erhielt er seine bisher einzige Oscar-Nominierung. Noch in diesem Jahr werden ihn die Zuschauer an der Seite der Superstars Margot Robbie (32), Tom Hanks (66) und Scarlett Johansson (37) in «Asteroid City» von Regisseur Wes Anderson (53) erleben können.