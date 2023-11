Matt LeBlanc: Rührender Abschied von Matthew Perry

«Werde immer lächeln, wenn ich an dich denke»

Es sei ihm eine Ehre gewesen, die Bühne mit Perry zu teilen und ihn einen Freund nennen zu dürfen. «Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denke, und ich werde dich nie vergessen. Niemals. Breite deine Flügel aus und fliege, Bruder, du bist endlich frei. Viel Liebe an dich. Und ich schätze, du behältst die 20 Mäuse, die du mir schuldest.» In dem Post teilte der 56–Jährige Bilder aus «Friends», auf denen seine Rolle Joey Tribbiani und Perrys Charakter Chandler Bing zu sehen sind. Die beiden Figuren sind in der Serie beste Kumpels und sorgen als Duo für viele Lacher. LeBlanc fügte zudem ein Bild an, auf dem sich der «Friends»–Cast in grosser Runde umarmt.