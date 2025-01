Matt Smith kommt mit Flechtfrisur zur Mailänder Fashion Week

Optisch sehr wandelbar

Matt Smith hat im Laufe seiner Karriere schon viele verschiedene Rollen verkörpert und dabei auch seine optische Wandelbarkeit unter Beweis gestellt. In der Serie «Doctor Who» rettete er als Titelfigur von 2010 bis 2014 im schicken Dreiteiler mit Fliege oder Krawatte die Welt. In den ersten beiden Staffeln des Netflix–Hits «The Crown» mimte er den feinen britischen Prinzen Philip (1921–2021). Seit 2022 stellt er im «Game of Thrones»–Ableger «House of the Dragon» den kriegerischen Prinzen Daemon Targaryen dar, für den er eine lange blonde Mähne trägt. An seinen braunen Locken, mit denen er berühmt wurde, scheint Matt Smith nicht allzu sehr zu hängen.