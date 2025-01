Matthew McConaughey: Anthony Hopkins ist für ihn «Sexiest Man Alive»

«Überfällig, dass dieser Sir Sexiest Man Alive wird»

Wenn es nach McConaughey ginge, der 1996 in der Rolle eines Rechtsanwalts in dem Film «Die Jury» seinen Durchbruch feierte, würde der diesjährige Titel an seinen betagten Kollegen Anthony Hopkins (87) gehen. Nachdem sich die beiden Schauspieler am vergangenen Wochenende anlässlich einer Preisverleihung in der saudi–arabischen Hauptstadt Riad begegneten, postete McConaughey auf seinem Instagram–Kanal ein Foto von sich und dem britischen Darsteller («Das Schweigen der Lämmer») und schrieb dazu: «Es ist überfällig, dass dieser Sir Sexiest Man Alive wird.»