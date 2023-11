Matthew McConaughey begeistert bei Footballspiel die Massen

Matthew McConaughey (54) hat an seinem 54. Geburtstag die Massen in seinem Heimatstaat Texas begeistert. Der Hollywood–Star besuchte am gestrigen 4. November ein College–Footballspiel der Mannschaft seiner Alma Mater, der Texas Longhorns. Von US–Medien in sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen, wie McConaughey die Spieler des Teams zunächst mit einer mitreissenden Motivationsansprache auf einen Sieg einstimmte – und nach dem nervenaufreibenden Triumph der Longhorns in der Verlängerung ausgelassen mit Team und Fans feierte.