Matthew Perry: Ermittlungen zum Tod des «Friends»-Stars abgeschlossen

Perry kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit massiven Suchtproblemen und machte daraus keinen Hehl. In seinem Buch «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» beschrieb er seine starke Abhängigkeit von Alkohol und anderen Drogen. Zuletzt soll es ihm aber sehr gut gegangen sein. Seine «Friends»–Kollegin Jennifer Aniston (54) bestätigte dies in einem Interview mit «Variety»: «Er war gesund. Er hatte mit dem Rauchen aufgehört. Er kam in Form. Er war glücklich – das ist alles, was ich weiss.» Sie fügte hinzu, dass sie an jenem tragischen Morgen noch mit ihm geschrieben habe: «Er hatte keine Schmerzen. Er hatte keine Probleme.»