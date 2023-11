Matthew Perry: Erste Untersuchungsergebnisse liegen vor

Matthew Perry soll weder durch Fentanyl noch durch Crystal Meth gestorben sein

In dem Bericht beruft sich «TMZ» wiederum auf lokale Strafverfolgungsbehörden. Demnach sei ein «weniger ausführlicher [toxikologischer] Test» bei Perry durchgeführt worden. Dieser habe ergeben, dass der Star weder an einer Überdosis Fentanyl noch an der Einnahme einer zu hohen Dosis der ebenfalls verheerenden Droge Crystal Meth gestorben sein soll. Beide Substanzen seien nicht in Perrys Körper gefunden worden. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass bei weiteren toxikologischen Untersuchungen in Zukunft «noch eingehendere Tests durchgeführt werden», wie es bei «TMZ» weiter heisst.