Matthew Perry fehlte in «Don't Look Up» wegen eines Herzstillstandes

In seinen Memoiren «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» schreibt Perry nun: «Warum sterben originelle Denker wie River Phoenix und Heath Ledger [1979-2008], aber Keanu Reeves ist immer noch unter uns?». An einer anderen Stelle seines Werks berichtet Perry, er habe «ein Loch in die Wand von Jennifer Anistons Garderobe geschlagen», als er herausfand, dass sein Freund Farley an einer Mischung aus den Drogen Kokain und Morphium verstorben ist, um wiederum hinzuzufügen: «Keanu Reeves ist unter uns.»