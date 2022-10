Matthew Perry gab neun Millionen Dollar aus, um nüchtern zu werden

Der einstige «Friends»-Star Matthew Perry (53) kämpfte viele Jahre mit seiner Alkohol- und Tablettensucht. «Ich habe wahrscheinlich neun Millionen Dollar oder so ausgegeben, um nüchtern zu werden», sagte er der «New York Times» kurz vor der Veröffentlichung seiner Memoiren «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing». Laut der Zeitung sei er nun seit 18 Monaten clean.