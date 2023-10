Matthew Perry: Leichnam für Beerdigung freigegeben

Dies könne sich noch Wochen oder sogar Monate hinziehen, heisst es weiter. Dennoch dürfe der Leichnam des Schauspielers demnach bereits an seine Familie übergeben werden, wie aus dem vorläufigen Bericht hervorgehen soll. So können sich die Angehörigen um die Beerdigungsvorbereitungen kümmern. In einem Statement habe diese inzwischen mitgeteilt: «Der tragische Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders bricht uns das Herz. Matthew hat als Schauspieler und als Freund der Welt so viel Freude bereitet. Ihr alle habt ihm so viel bedeutet und wir wissen die enorme Liebe, die uns überströmt, zu schätzen.»