Matthias Opdenhövel verrät Details zu «The Floor» und «Hast Du Töne?»

Matthias Opdenhövel (53) präsentiert ab Donnerstag, den 29. Februar (20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn), seine neue Strategie–Quiz–Show «The Floor». In dem Format können sich 100 Kandidatinnen und Kandidaten auf dem «Floor» beweisen, am Ende winkt ein Gewinn von 100.000 Euro. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Opdenhövel, was die Sendung von anderen Quizshows unterscheidet und ob er selbst auf dem «Floor» bestehen könnte. Zudem spricht der Moderator über seine weiteren TV–Shows «The Tribute» sowie das «Hast Du Töne?»–Comeback und verrät, wie seine Zukunft bei «The Masked Singer» aussieht.