Matthias Reim: Darum glaubte niemand an «Verdammt, ich lieb' dich»

Nach dem Durchbruch lief es erstmal wie am Schnürchen. Dann ging es immer mehr bergab. Wie sehr hat Ihnen der Karriere-Absturz Ende der Neunzigerjahre den Boden unter den Füssen weggezogen?

Matthias Reim: Das war für mich damals gar nicht so schlimm, weil ich schon immer eine unglaubliche Gelassenheit in mir hatte und mein Schicksal immer schnell akzeptiert habe. Selbst als ich in Dresden nur noch vor 13 Fans ein Konzert gespielt habe, hatte es mir immer noch Spass bereitet. Als ich später am Abend noch ein Bierchen trank, dachte ich mir allerdings: «Blöd! Was machst du denn jetzt, wo dich niemand mehr hören möchte?»