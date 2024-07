Matthias Reim enttäuscht: «Einer der traurigsten Tage meines Lebens»

Ein Auftritt von Matthias Reim (66) auf der Esslinger Burg ist wegen eines Gewitters abgebrochen worden. Nicht nur viele Fans waren enttäuscht, auch dem Sänger selbst ging der Abbruch seiner Show am Freitagabend (19. Juli) offenbar sehr nahe. In einem Video, das der Musikstar im Anschluss in seinen Instagram–Storys postete, erklärte er: «Hey Leute, ich könnte heulen».