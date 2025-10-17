Matthias Reim geht auf «Verdammt, ich lieb' dich»-Jubiläumstournee

Matthias Reim (67) hat bereits am vergangenen Donnerstag seine Fans auf Neuigkeiten vorbereitet. «Ich hab da etwas richtig Grosses und mit ganz viel Liebe für euch geplant», schrieb er bei Instagram. An diesem Freitag lüftete der Schlagerstar in einem weiteren Posting das Geheimnis: «Es ist so weit, meine neue Tour startet im Mai 2026.» Seine Worte an die Fans: «Lasst uns gemeinsam eine unvergessliche Zeit haben und 35 Jahre ‹Verdammt ich lieb dich› feiern.»
Sein Hit, der im Jahr 1990 auf seinem Album «Reim» erschien, begeistert heute noch seine Fans und soll über 35 Jahre nach Veröffentlichung auf der Tour im Mittelpunkt stehen. Doch nicht nur «Verdammt, ich lieb' dich», sondern auch alle anderen Lieder seines ersten Soloalbums bringt Reim auf die Bühne, darunter «Ganz egal» oder «Du hast mir den Kopf verdreht». Die zehn Songs sollen laut Mitteilung des Veranstalters in voller Länge und in derselben Reihenfolge der Tracklist gespielt werden. Hinzu kommt ein Best–Of aus Matthias Reims Repertoire.
Wann startet der Vorverkauf?
Los geht es laut Tourplan am 23. Mai 2026 in Dresden (Freilichtbühne Junge Garde). Es folgen über das ganze Jahr verteilt zahlreiche Termine, darunter Auftritte in Leipzig (1. August, Parkbühne), Chemnitz (8. August, Wasserschloss Klaffenbach), Kiel (2. Oktober, Wunderino Arena), Hamburg (3. Oktober, Barclays Arena), Köln (4. Oktober, Lanxess Arena), Berlin (28. Dezember, Uber Arena), Cottbus (29. Dezember, Stadthalle) oder das Tourfinale in Rostock (30. Dezember, StadtHalle).
Wann die Fans Karten für die Jubiläumstournee 2026 ergattern können, ist bereits bekannt. Der Eventim–Pre–Sale startet am Montag, 20. Oktober 2025 um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist für Mittwoch, den 22. Oktober um 10 Uhr angekündigt.