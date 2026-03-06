Matthias Reim kündigt neues Album «Flashback» an

Sein Hit, der im Jahr 1990 auf seinem Album «Reim» erschien, begeistert heute noch seine Fans und soll über 35 Jahre nach Veröffentlichung auf der Tour im Mittelpunkt stehen. Doch nicht nur «Verdammt, ich lieb' dich», sondern auch alle anderen Lieder seines ersten Soloalbums bringt Reim auf die Bühne, darunter «Ganz egal» oder «Du hast mir den Kopf verdreht». Die zehn Songs sollen laut Mitteilung des Veranstalters in voller Länge und in derselben Reihenfolge der Tracklist gespielt werden. Hinzu kommt ein Best–Of aus Matthias Reims Repertoire.