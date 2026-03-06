Matthias Reim kündigt neues Album «Flashback» an

«Flashback» nennt Matthias Reim (68) sein neues Studioalbum – und der Name ist Programm. Der 68–Jährige greift darauf musikalische und thematische Motive seines bisherigen Schaffens auf und verarbeitet sie in 15 neuen Kompositionen. Das neue Werk erscheint am 19. Juni 2026, ab diesem Freitag ist das Album vorbestellbar.
Einen ersten Einblick ins Album gab die bereits erschienene Single «Willkommen in meiner Zukunft», die Reim seiner Tochter Zoe gewidmet hat, die im März 2022 geboren wurde und die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Christin Stark (36) hat, die zuletzt eine Fehlgeburt öffentlich machte.
Im Refrain singt der siebenfache Vater Reim: «Ich sag‹: Willkomm›n in meiner Zukunft, gross wie ein Planet. Du hast, um sie perfekt zu machen, grade noch gefehlt. Ich sag: Willkomn‹n in meinem Leben, du passt da so gut rein. Denn du bist mein Geschenk des Himmels. Das gibt›s nur einmal und es kann nicht grösser sein.»
Die Songs auf «Flashback» handeln laut Ankündigung von «Liebe, Leidenschaft und all den grossen wie kleinen Momenten, die den Musiker und Songwriter geprägt haben – ehrlich, intensiv und unverkennbar Reim». Das Album soll Vergangenheit und Gegenwart verbinden.
Jubiläumstour feiert «Verdammt, ich lieb' dich»
Ab Mai 2026 geht Reim zudem auf Tournee – durch mehr als 30 Städte in Deutschland. Der Anlass: das 35–jährige Jubiläum seines Durchbruchhits «Verdammt, ich lieb' dich». Die Tournee beginnt am 19. Mai 2026 in Wetzlar und führt Reim quer durch Deutschland. Im Herbst stehen Auftritte in grossen Arenen an: Hamburg (Barclays Arena, 3. Oktober), Köln (Lanxess Arena, 4. Oktober) oder auch Stuttgart (Porsche Arena, 9. Oktober). Den Jahresabschluss bilden Konzerte in Berlin (Uber Arena, 28. Dezember), Cottbus oder Rostock.
Sein Hit, der im Jahr 1990 auf seinem Album «Reim» erschien, begeistert heute noch seine Fans und soll über 35 Jahre nach Veröffentlichung auf der Tour im Mittelpunkt stehen. Doch nicht nur «Verdammt, ich lieb' dich», sondern auch alle anderen Lieder seines ersten Soloalbums bringt Reim auf die Bühne, darunter «Ganz egal» oder «Du hast mir den Kopf verdreht». Die zehn Songs sollen laut Mitteilung des Veranstalters in voller Länge und in derselben Reihenfolge der Tracklist gespielt werden. Hinzu kommt ein Best–Of aus Matthias Reims Repertoire.