Matthias Reim muss Konzert in Spremberg kurzfristig absagen

Auch Reims geplante Konzerte am 01. Juni im Familiengarten Eberswalde und am 02. Juni beim Hessentag in Fritzlar werden nach aktuellem Stand über die Bühne gehen, heisst es noch im Instagram–Post des Sängers. Reim, der einst mit dem Hit «Verdammt, ich lieb' Dich» bekannt geworden war, hatte erst am 26. April sein neues Studioalbum «Zeppelin» veröffentlicht.